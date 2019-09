Wie die Mutter, so die Tochter: Meistertitel an Haim-Swarovski

Leistungsschau im Dressurreitsport: Bei den Tiroler Meisterschaften auf der Anlage des Landhotels Strasserwirt lachte nicht nur die Sonne, sondern auch das Herz des Verbandspräsidenten Klaus Haim: „Es war besonders erfreulich, dass in allen Meisterschaftsklassen zahlreiche StarterInnen angetreten sind, die hervorragende Leistungen gezeigt haben." Er habe viele junge Talente gesichtet, freute sich Haim — am Ende dann auch noch als Vater: In einem spannenden Dreikampf um den Meistertitel in der allgemeinen Klasse (S) setzte sich Marie Haim-Swarovski auf Dorina knapp vor Stefanie Achammer (Dolcissima) und Daria Hohenwarter (Lehmann) durch. Es ist nach Siegen in der Jugend, bei den Junioren und in der mittelschweren Klasse der erste Meistertitel in der allgemeinen Klasse für die 27-Jährige, die damit in die Fußstapfen ihrer Mutter Evelyn, der x-fachen Landesmeisterin, tritt. Das nächste Highlight steht schon am Wochenende an: die Staatsmeisterschaften im Magna Racino. (sab)

