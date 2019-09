Roach flog bei seiner Nightrun-Premiere nach 1:07 Stunden ins Ziel

Wenn sich die Dämmerung über Innsbruck legt und sich 600 Teilnehmer im Olympischen Dorf in drei Bewerben auf den Weg machen, dann ist Nightrun-Zeit. Für Thomas Roach war es das erste Antreten beim 8. Nightrun und der in Tirol lebende Engländer (SK Rückenwind Tirol) war in seinem Element. Roach flog über die Halbmarathon-Distanz in 1:07:20,4 Stunden förmlich ins Ziel. Mit Respektabstand folgten Fabian Gering (GER/1:11:54,7) und Martin Mattle (TrailMotion Tirol/1:13:52,9). Bei den Damen war Andrea Weber (SV Reutte) in 1:23:24,4 die Schnellste. Wer noch nicht genug hat, der kann es heute beim Halbmarathon in Walchsee neuerlich versuchen. (TT)