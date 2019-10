Kematen und WSG verloren, SVI als Nutznießer

Fügen — Mils1:1 (0:1)

Tore: Höllwarth (53.) bzw. Schütz (40.).

„Momentan will es einfach nicht sein", spielte Mils-Trainer Andreas Graus auf den unglücklichen Slapstick-Gegentreffer im Aufsteigerduell an. Dem hohen Tempo in der Tiroler Liga zollten die Milser gegen Ende der Partie ein wenig Tribut: „Wir müssen in jeder Woche an unser Limit gehen. Das merkt man den Spielern kräftemäßig schön langsam auch an."