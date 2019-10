Den SVI und die Union trennen aktuell Welten

Von Alois Moser

Innsbruck – „Im Fußball kann es schnell gehen“: Markus Seelaus hält sich bedeckt, fragt man nach dem Wert der aktuellen Tabellenführung des SVI in der Hypo Tirol Liga. Understatement kann sich der Trainer wohl leisten. Am anderen Ende der Gefühlsskala wie auch der Tabelle befindet sich indes weiterhin Stadtrivale Union.

Der bisher einzige Saisonsieg gegen Völs entpuppte sich als Strohfeuer, seitdem setzte es fünf weitere Niederlagen. Als Nachfolger von Farid Lene­r hat heuer Georg Saringer das Steuer übernommen – aber auch der Neo-Trainer und Neuzugang Marco He­sina konnte nicht verhindern, dass sich die blaue Misere in der aktuellen Saison nahtlos fortsetzt: „Weiterarbeiten und positiv bleiben“, so die Devise, mit der Saringer die Union aus dem Tief führen möchte.

„Ich weiß, wie es ist, wenn es nicht läuft“, hat SVI-Trainer Markus Seelaus ebenfalls schon Negativläufe hinter sich. Aktuell ist der Ex-Prof­i aber auf der Sonnenseit­e des Trainerberufs unterwegs: „Derzeit funktioniert es einfach.“ Die Brust seiner Schützlinge ist für die Dressen wohl bald zu breit: „Man merkt, dass wir viel Selbstvertrauen gewonnen haben.“ Aber auch beim SVI heißt es für den Erfolg arbeiten – das auf drei Jahre angelegte Projekt, eine neue Mannschaft aufzubauen, trägt schön langsam Früchte: „Die Jungen sind gereift, und wir haben uns gezielt verstärkt. Die Mischung passt.“ Passen sollte es auch zwischen Trainer und Verein: „Der Präsident (Gerhard Grosc­h, Anm.) und ich wissen, was wir aneinander haben. Der Verein lässt uns in Ruhe unsere Arbeit tun. Das war aber auch so, als es nicht so gut gelaufen ist.“ Das Vertrauen zahlt sich also aus – womöglich noch länger: „Ich könnte mir nicht vorstellen, woanders tätig zu sein.“

Allem Einsatz von Namakan Coulibaly (r., im Zweikampf mit dem Natterer Paul Graziadei) und Co. zum Trotz ist die Union Letzter. - Michael Kristen