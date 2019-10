Tiroler Gymnastik-Grazien überzeugten mit Doppel-Bronze

Bei den Gymnastik-Gruppenstaatsmeisterschaften in St. Pölten (Niederösterreich) durfte sich das Leistungszentrum des RG Tirol über zwei Bronzemedaillen freuen: In der Klasse Jugend B jubelten Denise Biberschick, Melinda Brix, Helena Kleinhans, Anna Schroll und Alessia Wimmer, in der Jugend Gruppe C durften sich Maya Eder, Julia Etschmann, Linda Hörtnagl, Melissa Huang, Lisa Hüve und Lara Miljak freuen. Knapp eine Medaille verpasst haben dagegen die Tiroler Elitegymnastinnen – auf Bronze fehlten 0,2 Punkte. (TT)

Dritter Platz in der Jugend Gruppe C: Maya Eder, Julia Etschmann, Linda Hörtnagl, Melissa Huang, Lisa Hüve und Lara Miljak. - Gabrielli