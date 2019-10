Schwazer-Torgarant Spendier wird zum Eurofighter

Graz – Sebastian Spendier scharrt bereits in den Startlöchern. Genau ein Jahr nach seinem Debüt beim Handball-Nationalteam und acht Länderspiele (5 Tore) später will der Torgarant von Schwaz Handball Tirol seine Chance nützen und sich als Eurofighter für das Aufgebot von Teamchef Ales Pajovic bei der Heim-Euro (9. bis 26. 1. 2020) empfehlen. Dabei war der 22-jährige Kärntner nach der Absage des Tirolers Thomas Kandolf erst zum Trainingslehrgang nachnominiert worden. „Ich freue mich auf die beiden Testspiele in Graz und hoffe auf viele Einsatzminuten“, erzählte der pfeilschnelle Rückraumspieler, der auf seiner Position mit Philipp Seitz (Westwien) und Lukas Hutecek (Fivers) starke Konkurrenz hat.

Die Mannschaft von Teamchef Ales Pajovic bekommt es morgen (19 Uhr) mit Serbien und am Sonntag (18) mit EM-Neuling Niederlande zu tun. „Wir haben nur wenig Zeit, konzentrieren uns daher im Training und auch in den Testspielen vorwiegend auf unser Spiel. Natürlich beschäftigen wir uns auch mit dem Gegner, aber im Vordergrund steht, dass wir unsere Taktik verinnerlichen“, sagte Pajovic. 18 Mann sind einberufen, Alex Hermann gibt sein Comeback, nachdem er sich vergangenen Jänner in der Vorbereitung auf die WM 2019 verletzt hatte.

Bei der EM im Jänner ist Graz Schauplatz des Eröffnungsspiels und weiterer Partien der Vorrundengruppe mit Serbien. Österreich trägt seine Gruppenspiele gegen Tschechien, Nordmazedonien und die Ukraine in Wien aus.

Nach der Heim-EURO 2020 ist übrigens vor dem nächsten Handball-Großereignis in Österreich. Im Juli 2020 gastiert Europas Handball-Nachwuchs (U20-EM) in Innsbruck und Brixen. (ben)

