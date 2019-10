Tiroler Titel auf dem Weg zur ÖM

WM-Starterin Jasmin Mader holte sich vergangenes Wochenende im Innsbrucker LZ erwartungsgemäß den Tiroler Mehrkampf-Titel vor Ronja Reuß. Bei den Juniorinnen überraschte Rosa Schwaninger als Beste nach allen vier Geräten. Männer-Meister wurde Daniel Zander, der an vier der sechs Geräte für die Höchstwertungen sorgte. Auf den Plätzen: Philipp Ragazzi und Manuel Arnold. Nächster Höhepunkt: die Staatsmeisterschaften in knapp zwei Wochen in Graz. Höhepunkt der Jüngsten war indes der Kids Cup am Sonntag — mit rund 150 Mädchen und Burschen. (TT)

Die Kleinen und einer der Großen: ein Teil der Kids-Cup-Starter ... - Grosch

... und Tirols Meister Daniel Zander. - Michael Kristen