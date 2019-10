Hass am Spielfeldrand: So gerät der Fußball in ein gesellschaftliches Eck

Von Thomas Pichlmann

Ich erinnere mich an meine Zeit in der U13 von Rapid Wien: Damals kam es zu einem mit Spannung erwarteten Duell mit unserem Rivalen Admira Wacker, der über den besten Nachwuchs in Österreich verfügte.

Was sich im Umfeld des Matches allerdings abspielte, hatte nichts mit dem zu tun, was man Nachwuchsfußballern vermitteln will: Werte nämlich. Hass, Beschimpfungen, Spuck-Attacken – das Szenario war während der Begegnung durch die Erwachsenen dermaßen aufgeheizt, dass in der Folge auch die Kinder aus der Reihe tanzten.

Geschichten wie diese sind kein Bundesland-Phänomen, sie passieren im Osten wie im Westen. Das mir bei der Qualifikation zum Cordial Cup in Kufstein von einem Freund geschilderte Szenario (Vater unterbrach Angriff des Gegners - die Folge war ein Tumult) passiert an mehr als nur einem Wochenende im Jahr, die Betroffenheit ist jedes Mal eine große. Allerdings gewinnt man den Eindruck, dass sich die Öffentlichkeit schon ein wenig daran gewöhnt hat.

So gerät der Fußball in ein gesellschaftliches Eck, das er sich nicht verdient hat. Und all das passiert aufgrund ungefilterter Emotionen von Funktionären und Eltern, deren Nachwuchs in die gleichen Fußstapfen tritt. Wenn Maßnahmen nicht fruchten, sollten sich Betroffene auch mit Sanktionen beschäftigen.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Aus meiner langjährigen Profi-Erfahrung weiß ich, dass es nur ein Bruchteil der Kinder letztlich an die Spitze schafft. Gut 1000 Kicker zählt der Tiroler Fußballverband jährlich in den diversen Jahrgängen, in der Akademie sind es jeweils knapp 20 (jeweils U15, U16, U18), die höhere Reife erlangen.

Worum geht es eigentlich in diesem Sport? Um die körperliche Betätigung, um die schönste Nebensache der Welt, um ein Miteinander? Oder um die Selbstverwirklichung jener, die ihre Kinder dafür verwenden? Diese Frage sollten sich alle stellen.

Thomas Pichlmann (38), einst Teamspieler und Wacker-Torschützenkönig, kommentiert für die TT das Fußball-Geschehen.