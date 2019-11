Abschied von Karl Koller: „Wir verlieren eine Legende“

Würdevoll verabschiedeten sich am Donnerstag die Kitzbüheler von der Skilegende Karl Koller. Er war vergangenen Samstag, am Nationalfeiertag im 101. Lebensjahr verstorben. Der Skipionier war nicht nur ein sehr guter Rennläufer, er prägte vor allem das Skischulwesen nachhaltig. Abordnungen der Stadt, des Tourismusverbandes, der Bergbahn nahmen an der Beerdigung ebenso teil wie viele Freunde und Bekannte. In ihren Ansprachen hoben KSC-Präsident Michael Huber und Bürgermeister Klaus Winkler die Bedeutung von Koller für die Stadt und den Sport hervor. „Wir verlieren eine Legende", sagte Winkler. (aha)

Weitere Artikel zu diesem Thema: