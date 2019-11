Unterwurzacher triumphierte in Perth und sammelte Punkte für Olympia

Die Oceania Open im Judo in Perth haben in der 63-kg-Klasse der Damen einen österreichischen Doppelsieg gebracht. Kathrin Unterwurzacher setzte sich am Sonntag gegen Magdalena Krssakova nach nur 34 Sekunden durch. Den Finaleinzug hatte die Tirolerin zuvor ebenfalls mit einem Ipponsieg gegen die topgesetzte Slowenin Andreja Leski geschafft.

Es war der zweite Saisonsieg für die 27-Jährige, der ebenfalls Punkte für die Olympia-Rangliste brachte. Ende September hatte Unterwurzacher im gleichwertigen Grand-Prix-Turnier in Taschkent triumphiert. Krssakova verletzte sich im Finale am Knie. (APA)