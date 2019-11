Mader und Höck vergoldet

Zum zweiten Mal nach 2016 sicherte sich Jasmin Mader gestern bei den Turn-Staatsmeisterschaften in Graz den Mehrkampftitel — und das bei ihrer elften ÖM-Teilnahme in Folge. Mit der Mannschaft mussten sich Tirols Damen Vorarlberg nur um zwei Zehntelpunkte geschlagen geben. In der Herren-Eliteklasse siegte Lokalmatador Vinzenz Höck. Philipp Ragazzi (ITV) freute sich in der allgemeinen Klasse über Silber, Vereinskollege Askhab Matiev gewann bei den Junioren sogar Gold und gemeinsam holten Tirols Herren Team-Bronze. (TT)

