Letztes Update am Mo, 11.11.2019 11:12

Note Sehr Gut, aber Wörgl lizenziert nicht für 2. Liga

Mit einer 5:0-Gala in Schwaz sicherte sich der SV Wörgl die Winterkrone in der Regionalliga Tirol. Die Lizenzierung für Liga zwei wird unter Obmann Andreas Widschwenter aber nicht in Angriff genommen. Außerdem: Das Zeugnis für alle Tiroler Regionalligisten.