Von Roman Stelzl

Innsbruck – Seine letzten Tage, Wochen und Monate als Rennrad-Profi beschreibt Benjamin Brkic als Kampf. Einen gegen sich selbst. Der getriebene Sportler trat gegen den Vernunftmenschen an. Und genau diese Stimme der Vernunft sollte am Ende am lautesten ertönen.