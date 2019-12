Früh übt sich, wer ein Stocksport-Meister werden will

Über mehrere Wochen wurden im Turn- und Sportunterricht der NMS 1 und NMS 2 in Fügen die Stocksport-Schulmeisterschaften ausgespielt: Die Einzelsiege gingen dabei an Nadine Metzger bzw. Hannes Hanser. Insgesamt beteiligten sich mehr als 400 Schüler und Schülerinnen an den Meisterschaften. Dabei hatten die Kids sichtlich ihren Spaß.