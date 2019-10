Papst-Tweet beflügelte die Saints bei Auswärtssieg in Jacksonville

Die New Orleans Saints haben sich nach ihrem Sieg in der NFL für die wohl unabsichtliche Unterstützung von Papst Franziskus bedankt. „Wir konnten nach so etwas nicht verlieren", twitterte der Club nach dem 13:6-Erfolg bei den Jacksonville Jaguars am Sonntag. Wegen einer automatischen Twitter-Funktion dürfte ein Papst-Mitarbeiter zuvor irrtümlich das Team erwähnt haben.

Einige Stunden vor der NFL-Partie in den USA hatte das Kirchen-Oberhaupt fünf Personen in Rom heiliggesprochen. In dem englischsprachigen Tweet nach dem Festakt heißt es: „Heute danken wir dem Herrn für die neuen Heiligen (engl. „Saints"/Anm.). Sie sind den Weg des Glaubens gegangen und jetzt bitten wir um ihre Fürsprache."



Dabei benutzten die Zuständigen in der Kommunikationsabteilung des Vatikan den Hashtag „#Saints", der automatisch eine Lilie generiert. Diese Blume ist das Logo des Football-Clubs. Binnen kurzer Zeit erhielt der Tweet so mehrere Zehntausend Likes. Die New Orleans Saints haben auf Twitter fast 1,5 Millionen Follower, Papst Franziskus über 18 Millionen allein auf seiner englischsprachigen Seite. (APA)