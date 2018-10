Aston Martin steigt 2019 in DTM ein

Aston Martin ersetzt schon in der kommenden Saison Mercedes als dritter Hersteller im Deutschen Tourenwagen Masters. Das mit der Lizenz des britischen Autobauers fahrende Schweizer Rennteam R-Motorsport gab seinen Einstieg in die DTM am Donnerstag vor dem Saisonfinale in Hockenheim bekannt. Mittelfristig sei der Einsatz von vier Autos geplant, hieß es in der Mitteilung.

Die DTM-Spitze war seit langem auf der Suche nach einem Nachfolger für Mercedes. Der Hersteller verlässt nach dieser Saison die Rennserie und engagiert sich künftig neben der Formel 1 auch stärker in der vollelektrischen Formel E. Der Schritt von Aston Martin sei „ein historisches Ereignis für unsere Serie und ein Meilenstein für die internationale Ausrichtung der DTM“, sagte DTM-Chef Gerhard Berger. Auch Audi und BMW begrüßten den neuen Konkurrenten. (APA/dpa)