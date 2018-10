Krssakova und Polleres gewannen Grand Prix in Cancun

Cancun – Die österreichischen Judoka Magdalena Krssakova und Michaela Polleres haben am Samstag beim Grand Prix in Cancun ihre Gewichtsklassen gewonnen. Krssakova setzte sich in der Kategorie bis 63 kg durch, im Finale bezwang sie die Kanadierin Catherine Beauchemin-Pinard im Golden Score. Die 24-Jährige hatte heuer auch schon den Grand Prix in Antalya für sich entschieden.

Polleres gelang in der Klasse bis 70 kg ihr erster Turniererfolg auf der World Tour, im Finale triumphierte sie gegen die Belgierin Gabrielle Willems nach nur 48 Sekunden mit Ippon. Kathrin Unterwurzacher zog in derselben Gewichtsklasse gleich zum Auftakt den Kürzeren. Auch Lukas Reiter und Christopher Wagner schieden frühzeitig aus. (APA)