Polizei fand Trek-Sportchef De Jongh nach Unfall bewusstlos

Girona — Trek-Sportchef Steven de Jongh ist nach einem Fahrradtrainings-Unfall von der spanischen Polizei bewusstlos aufgefunden worden. Der 44-jährige Ex-Profi aus den Niederlanden wurde am Montag an der Unfallstelle in der Nähe seines Wohnortes Girona reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht.

De Jongh habe sich nicht gravierend verletzt, aber eine schwere Gehirnerschütterung erlitten, teilte das Trek-Team der österreichischen Profis Michael Gogl und Matthias Brändle in der Nacht auf Dienstag mit. Die Ursache des Unfalls sei indes weiter unklar, hieß es weiter.



De Jonghs Ehefrau hatte über Twitter Hilfe erbeten, als ihr Mann nicht zur verabredeten Zeit von der Trainingsfahrt zurückkehrte. Die Polizei setzte bei der Suche Hubschrauber ein und fand den Verletzten in einer Bergschlucht. Mithilfe der von De Jongh benutzten Trainings- und Tracking-App Strava konnte der Unfallort genau lokalisiert werden. (APA/dpa)