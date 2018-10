Silber-Jubel mit goldener Träne für Tirolerin Stigger bei Jugendolympia

Innsbruck — "Es braucht zwei Däninnen, um eine Laura zu schlagen!" — diese Meldung einer guten Bekannten rang Rupert Scheiber, dem langjährigen Trainer von Laura Stigger, ein Lächeln ab. Und es steckte viel Wahrheit in dem Satz. Fast zu viel.

Denn um Haaresbreite hätte Tirols Mountainbike-Jung­star das scheinbar Unmögliche bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires gam Mittwoch noch möglich gemacht. Vor dem fünften und letzten Rennen des Teambewerbs lag die 18-jährige Haimingerin mit der Niederösterreicherin Hannah Streicher ganz klar auf Silberkurs — satte 67 Punkte hinter Dänemark. De facto nicht mehr aufzuholen. Dachte man zumindest. Denn im abschließenden Rennrad-Kriterium ließen die Nordeuropäerinnen aus. Stigger, die sowohl Eliminator als auch das Cross-Country-Rennen gewonnen hatte, lag indes nach drei der vier 2,25 Kilometer langen Sprints auf Rang zwei. Das hätte 80 Punkte bedeutet. Und Olympia-Gold.

Hannah Streicher und Laura Stigger im Silber-Jubel. - gepa

Doch just im alles entscheidenden Finaldurchgang, der doppelte Punkte brachte, leuchtete bei der Junioren-Mountainbike- und Straßenradweltmeisterin die Null auf. Die Folge: Stigger rasselte auf Rang fünf zurück. Streicher wurde Elfte. 48 Punkte gegenüber zwei mageren Zählern der Däninnen — das war zu wenig. Denkbar knapp. "Egal. Wenn uns einer vor der YOG gesagt hätte, dass es Silber wird, hätten wir das sofort unterschrieben", strahlte Trainer Scheiber, der von Tirol aus täglich telefonisch mit Stigger Rücksprache hielt.

"Silber glänzt wie Gold. Es ist unglaublich, ein Traum wird wahr"



Und die Ausnahme-Athletin stimmte den Worten ihres Trainers zu. "Silber glänzt wie Gold. Es ist unglaublich, ein Traum wird wahr — ich bin irrsinnig stolz", freute sich Stigger in einer ersten Reaktion. Und im Rückblick auf den fünftägigen und -teiligen Mountainbike- und Rennrad-Wettkampf (Zeitfahren, Straßenrennen, Eliminator, Cross Country, Kriterium) schnaufte sie: „Heute war es schon richtig hart. Fünf Tage, fünf Wettkämpfe, das ist schon an die Substanz gegangen."

Da passt es gut, dass ihr Sportjahr nun mit zwei YOG-Tagen in Argentiniens Hauptstadt langsam ausklingt. Am Ende bleibt eine ungemein erfolgreiche Saison — und ein Herbst, der schon golden war, ehe das Thermometer die letzten Tage auf über 25 Grad kletterte: WM-Titel zwei im Mountainbike bei den Juniorinnen Mitte September in Lenzerheide (SUI) folgte drei Wochen danach der historische WM-Triumph auf dem Straßenrad in Innsbruck. Wiederum drei Wochen danach gab es Silber bei der YOG.

"Es war ein unglaubliches Jahr", befindet Scheiber, um im nächsten Satz auch schon den Schirm über Stigger aufzuspannen: "Wir dürfen nicht vergessen: Das waren alles Junioren-Rennen. Laura braucht Zeit, der Druck darf nicht zu groß werden."

Druck gibt es nun vorerst in der Schulbank. Dort wartet auf die Innsbrucker Sport-BORG-Schülerin ein geschäftiger Winter, 2020 soll Stigger Matura machen. 2020 — da war doch noch was? Stimmt. Die Olympischen Spiele in Tokio. Dieses Mal jene der Erwachsenen. Stiggers ganz großes Ziel. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. (rost, TT.com)