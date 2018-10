Olympische Jugendspiele: Eine Bilanz, wie es sie noch nie gab

Buenos Aires — Positiv fiel das Resümee von Karl Stoss, Präsident des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC), aus, der sich über ein­e Goldene durch Kletterin Sandra Lettner, eine Silberne durch das Rad-Duo Laura Stigger/Hannah Streicher und gleich neunmal Bronze freuen durfte. Zum Vergleich: In Singapur 2010 haben Österreichs Aktive zwei Gold- und vier Bronzemedaillen geholt, 2014 in Nanjing (CHN) eine Gold- und zwei Bronzemedaillen.

„Wir sind super happy, haben in Buenos Aires mehr Medaillen gewonnen als bei den Spielen in Singapur 2010 und Nanjing 2014 zusammen", betonte Stoss. Der Chef des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC) wies außerdem darauf hin, dass das für eine Wintersportnation nicht selbstverständlich sei. „Ich bin überzeugt, dass wir rund ein Drittel der Nachwuchs-Athleten bei den traditionellen Spielen 2020 in Tokio und oder 2024 in Paris wiedersehen werden."

Die Großveranstaltung in der argentinischen Hauptstadt mit rund 4000 Teilnehmern im Alter von 15 bis 18 Jahren aus 206 Nationen wurde am Donnerstag mit der Schlussfeier beendet. An 13 Wettkampftagen standen 239 Medaillen-Entscheidungen auf dem Programm, Österreich war in 13 von 32 Sportarten vertreten. Imposant die Zuschauerbilanz: Gut 800.000 Zuschauer registrierten sich beim Organisationskomitee, um die Wettkämpfe besuchen zu können. Mehr als 250.000 wohnten der Eröffnungsfeier im Stadtzentrum bei. Vor den vier Parks mit den Wettkampfstätten waren Warteschlangen mit Tausenden Personen kein­e Seltenheit, eher die olympische Regel. Publikumsrenner Nummer eins waren die Hockey­spiele mit argentinischer Beteiligung.

Kletterin Lettner wurde von 41 Teilnehmern als Österreichs Fahnenträgerin auserkoren, die größte Delegation stellte im Übrigen Gastgeber Argentinien mit 142 Sportlern.

Zum Abschluss der Olympischen Jugendspiele 2018 in Argentiniens Hauptstadt hat auch der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, eine positive Bilanz gezogen. Die Wettkämpfe seien ein „riesiger Erfolg" und „von Anfang bis Ende äußerst innovativ" gewesen, sagte der IOC-Vorsitzende am Donnerstag in Buenos Aires. Besonders lobte er die nie da gewesene Urbanität, Integration und Gleichberechtigung der Jugend­spiele.

„Nach diesem überwältigenden Erfolg kann niemand mehr daran zweifeln, dass Bueno­s Aires auch in Zukunft eine großartige Stadt für Olympische Spiele sein könnte", sagte Bach weiter. Demnach sei die argentinische Hauptstadt ein möglicher Kandidat für die Sommerspiele 2032. Zudem betonte er das Potenzial der südargentinischen Stadt Ushuaia für zukünftige Winterspiele.

Der Präsident des argentinischen Olympischen Komitees (COA), Gerardo Werthei­n, bremste die Begeisterung ein wenig: Ob Argentinien das wolle und über die finanziellen Mittel verfüge, könne sein Komitee erst nach einer ausführlichen Auswertung der Jugendspiele entscheiden.

Die Olympischen Spiele 2020 finden in Tokio statt, vier Jahre später ist Paris an der Reihe, ehe 2028 Los Angeles Gastgeber ist. (APA, dpa)