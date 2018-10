Niederlage gegen Graz: Schwaz Handball Tirol steckt in der Krise

Schwaz — Erneut hängende Köpfe bei den Fans in der Osthalle, wieder keine Punkte für die hungrige Mannschaft von Schwaz Handball Tirol. In der Spusu-Liga verlor die Mannschaft von Coach Frank Bergemann am Freitag gegen HSG Graz mit 24:25 (14:12). „Es ist schwierig, wir haben allein fünf Siebenmeter vergeben“, erklärte der Coach und sieht als Vorletzter die Felle fürs obere Play-off davonschwimmen. Zufrieden konnte keiner der Tiroler Akteure sein.

Jetzt heißt es, den Weg aus der Krise zu finden. Aber wie? „Mit dem Bus um die Halle zu fahren, reicht nicht“, so Bergemann. Für Graz geht es am Samstag (15 Uhr) gleich im ÖHB-Cup gegen das Landesliga-Team ULZ Schwaz weiter. Medalp Innsbruck empfängt Taufers (18 Uhr) zum Tirol-Derby. (ben)