Letzter Vorhang für Melzer: „Will mein Kind aufwachsen sehen“

Herr Melzer, wie schwierig fällt es Ihnen, kommende Woche bei den Erste Bank Open in Wien nach fast 20 Jahren Profi-Karriere einen Schlussstrich zu ziehen?

Jürgen Melzer: Es ist sehr schwierig. Jetzt stelle ich es mir noch relativ cool vor, auf dem Platz zu stehen. Aber man wird sehen, wie cool ich wirklich bin, wenn ich realisiere: Das ist jetzt das letzte Einzel. Aber die Entscheidung folgt einem längeren Prozess, der sich nach meiner Ellenbogenoperation in mir abgespielt hat. Irgendwann war der Entschluss da: Das war’s.

Sie haben viele Jahre darum gekämpft, damit es im Einzel wieder für vorne klappt. Wann war der Entschluss zum Karriereende gefasst?

Melzer: Ich kann keinen genauen Zeitpunkt nennen. Mir war wichtig, dass ich mit einem ansprechenden Niveau aufhöre. Das habe ich derzeit, ich kann immer noch Top-Spieler schlagen. Und ich wollte immer in Wien aufhören – wer weiß, ob ich das nächstes Jahr noch kann. Ich will mich verabschieden, ohne mich blamieren zu müssen. Natürlich kann ich jetzt eine auf den Kopf kriegen in der Stadthalle. Aber so, wie ich heuer gespielt habe, muss ich mich nicht genieren.

1999 der erste große Auftritt auf der ATP-Bühne. Damals noch mit blonden Haaren. - gepa

War der Reiz für weitere Einzel-Erfolge weg?

Melzer: Ich habe gemerkt: Wenn ich vorne mitspielen will, muss ich viel mehr trainieren. Aber die Prioritäten haben sich in meinem Leben verschoben. Ich habe einen Sohn (Noel, 19 Monate, Anm.) und ich will die Zeit mit ihm verbringen. Ich will nicht 24 Stunden am Tag ans Tennis denken müssen. Und weil ich das nicht mehr kann, muss ich es sein lassen.

Was ändert sich für einen Profi-Sportler, wenn er Vater wird?

Melzer: Für mich war immer wichtig, dass ich Zeit mit meinem Sohn verbringe. In den letzten Wochen habe ich sehr, sehr viel gespielt, um mein Doppel-Ranking nach oben zu bringen. Das will ich auf Dauer nicht haben. Ich will sehen, wie mein Kind aufwächst. Wenn du voll Einzel spielst, dann bist du nie wirklich zu Hause. Du gehst um 8 Uhr morgens aus dem Haus und kommst um 19 Uhr heim. Diesen Alltag will ich mir nicht mehr antun. Und so ein Vater will ich auch nicht sein.

Sie haben das Tennis in Österreich in der Ära nach Thomas Muster jahrelang geprägt. Wie, denken Sie, wird Ihr Abschied hingenommen werden?

Melzer: Den ein oder anderen wird es traurig stimmen. Aber Dominic Thiem hat das Zepter übernommen, das war ein nahtloser Übergang. Um Österreichs Tennis mache ich mir keine Sorgen.

Nach Ihrem entscheidenden Davis-Cup-Erfolg gegen Russland im April wurden Sie als Held gefeiert. Wie gut hat das getan nach den vielen Rückschlägen?

Melzer: Das war extrem schön. Vor allem, weil ich vom Ellenbogen her nicht fit war. Das war ein Highlight, alleine dafür hat sich die Reha ausgezahlt.

Gab es davor auch Momente, in denen Sie sich missverstanden fühlten? 2012, nach dem Olympia-Aus in Rio, wurden Sie von einem Medium sogar als „geborener Verlierer“ bezeichnet.

Melzer: Natürlich lief es ab und zu unfair ab. Aber ich habe gelernt, dass man gewisse Dinge nicht beeinflussen kann. Wenn ich meine Medienarbeit Revue passieren lasse, hätte ich heute auch viele Dinge anders gemacht.

Als erster Österreicher nach 1988 gewann Jürgen Melzer 2009 in Wien. - gepa

Inwiefern?

Melzer: Ich wäre gerne offener gewesen. Ich bin von meinem Betreuerteam in eine Schiene hineingedrängt worden, aber so habe ich mich nie gesehen. Da entstand ein Bild von mir, welches mir fremd war. Deshalb habe ich mich auch so geärgert und zugemacht.

Welches Bild von Ihnen war denn entstanden?

Melzer: Mir ist oft Arroganz unterstellt worden. Aber wer mich kennt, weiß, dass es das Letzte ist, was ich bin.

Zurück zur Stadthalle: Was bedeutet Ihnen die Wildcard in Wien?

Melzer: Ich habe es mir über die Jahre hinweg verdient. Herwig Straka (Turnierdirektor, Anm.) hat mir immer gesagt: Solange ich fit bin und spielen kann, wird mir diese Wildcard offenstehen. Ich bin sehr dankbar und finde, dass es gerechtfertigt ist.

2011 hat Thomas Muster vor voller Stadthalle seine Karriere beendet – ist es etwas Besonderes, auf demselben Platz abzudanken?

Melzer: Darüber habe ich nicht nachgedacht. Thomas Muster und sein Abschied waren damals ein ganz anderes Kaliber, mit ihm will ich mich auch gar nicht vergleichen. Ich freue mich, wenn Freunde, Familie kommen.

Wie sieht Ihre Zukunft aus?

Melzer: Jetzt rückt das Doppel in den Vordergrund. Ob ich in fünf Jahren mit 42 noch spiele? Das hängt vom Körper ab.

Und was ist mit der Arbeit als ORF-Co-Kommentator?

Melzer: Solange es sich mit meinem Turnierplan vereinbaren lässt, werde ich das weiterhin machen, weil es mir riesig Spaß macht. Das sind ein paar Tage im Jahr, das ist mehr ein Hobby. Und ich kenne mich nirgendwo im Leben so gut aus wie im Tennis. Also werde ich Österreichs Tennis auch erhalten bleiben.

Das Gespräch führte Roman Stelzl