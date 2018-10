Die New York Giants haben in der National Football League (NFL) die vierte Niederlage in Folge einstecken müssen. Bei den Atlanta Falcons setzte es am Montagabend (Ortszeit) ein 20:23. Der erst kürzlich verpflichtete Kicker Giorgio Tavecchio erzielte 1:55 Minuten vor Spielende aus 56 Yards das entscheidende Field Goal für die Falcons. (APA/Reuters)

