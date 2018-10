Tiroler Radprofi Denifl heißer Kandidat bei BMC Racing

Von Florian Madl

Innsbruck – Der Rückzug des irischen Radrennstalls Aqua Blue Sport schien auch den Abschied des Stubaiers Stefan Denifl aus der Straßenrad-Szene einzuläuten. Der 31-Jährige spekulierte in einem TT-Interview bereits mit dem Umstieg in die Mountainbike-Marathon-Szene – mit Wehmut. So entwickelte sich die Heim-WM in Tirol, bei der Denifl nicht nominiert wurde, zur Woche der Teamsuche. Den Triumph bei der Vuelta-Königsetappe sowie bei der Österreich-Radrundfahrt (jeweils 2017) hatte man noch nicht vergessen, drei Teams bekundeten ihr Interesse. Und jüngste Gerüchte auf einschlägigen Rad-Websites bestätigten den Flirt des Tirolers mit dem WorldTour-Rennstall BMC Racing. Das US-Team mit Stars wie Greg Van Avermaet (BEL) oder Richie Porte (AUS) bietet Denifl auch die Vision, seinen Traum von einer Tour-de-France-Teilnahme zu verwirklichen. Für eine Stellungnahme war der Familienvater (Sohn Felix) gestern allerdings nicht zu erreichen.

Zeitfahr-Weltmeister Rohan Dennis wäre bei einer Verwirklichung des Transfers nicht mehr sein Teamkollege, der Australier verabschiedet sich zu Bahrain Merida. Und dort könnte es zu einer weiteren interessanten Konstellation mit einem anderen Österreicher kommen. Denn der Steirer Bernhard Eisel, mit 37 Jahren ein Urgestein im Radsport, will seiner langen Karriere noch ein Jahr hinzufügen. Gerüchten zufolge wechselt der UCI-Fahrersprecher mit seinem sprintstarken Trauzeugen Mark Cavendish (GBR) zu Bahrain Merida.