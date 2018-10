Klarer Heimsieg der Boston Red Sox zum World-Series-Auftakt

Die Boston Red Sox haben am Dienstagabend das Auftaktspiel der „best of seven“-Finalserie der Major League Baseball (MLB) gewonnen. Der Favorit feierte einen souveränen 8:4-Heimsieg über die Los Angeles Dodgers. Das zweite Match der World Series findet in der Nacht auf (den morgigen) Donnerstag erneut im Fenway Park in Boston statt. (APA)