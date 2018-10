Volles Haus für die mögliche Krönung von Hamilton in Mexiko

Mexiko-Stadt – Das möglicherweise entscheidende Rennen um die Formel-1-Weltmeisterschaft in Mexiko-Stadt ist ausverkauft. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Damit fahren die Piloten seit der Rückkehr ins Autodromo Hermanos Rodriguez 2015 zum vierten Mal in Folge vor vollen Rängen.

„Wir sind sehr aufgeregt, dass Lewis Hamilton hier in Mexiko wieder die Möglichkeit hat, sich zum Weltmeister zu krönen“, sagte der Manager des Großen Preises von Mexiko, Federico Gonzalez Compean. Hamilton braucht in dem Rennen am Sonntag selbst bei einem Sieg seines deutschen WM-Verfolgers Sebastian Vettel nur fünf Punkte, dafür müsste er mindestens Siebenter werden. Gewinnt der 31-jährige Ferrari-Pilot Vettel das Rennen nicht, steht der 33-jährige Mercedes-Star Hamilton unabhängig von seiner eigenen Platzierung als neuer Weltmeister fest.

Teamchef Toto Wolff warnt aber vor verfrühtem Jubel und hat auch die Konstrukteurs-WM im Blick. Die Silberpfeile wollen diese zum fünften Mal in Serie gewinnen. Damit schon in Mexiko gefeiert werden kann, braucht Mercedes am Sonntag 20 Punkte mehr als Ferrari. „Uns steht ein harter Kampf ins Haus, und wir müssen alles geben, um beide Titel zu gewinnen“, betonte Wolff.

Vor einem Jahr hatte sich Hamilton ebenfalls im drittletzten Saisonrennen den Fahrer-Titel gesichert. Gelingt es ihm wieder, schließt er zur Rennlegende Juan Manuel Fangio auf. Der Argentinier gewann ebenfalls fünfmal die WM. Für den Rekord von Michael Schumacher würden ihm dann noch zwei weitere Titel fehlen. (APA)