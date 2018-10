Wagner und Puffer schieden bei WM mit Auftaktniederlagen aus

Am Tag nach dem Bronzemedaillengewinn ihrer Teamkollegin Martina Kuenz sind die Österreicher Benedikt Puffer und Michael Wagner bei den Ringer-Weltmeisterschaften in Budapest jeweils in ihrem ersten Kampf ausgeschieden. Puffer unterlag zum Auftakt der Klassen im griechisch-römischen Stil in der 72-kg-Klasse dem Slowaken Leos Drmola 0:7, der Tiroler Wagner in der 82-kg-Kategorie dem Ungarn Peter Bacsi 1:2.

Am Freitag ist als vorletzter Österreicher der zweifache Olympia-Zehnte Amer Hrustanovic in der Klasse bis 87 kg im WM-Einsatz. (APA)