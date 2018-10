Hrustanovic bei Weltmeisterschaft nach Auftaktniederlage out

Der zweifache Olympia-Zehnte Amer Hrustanovic ist am Freitag bei den Weltmeisterschaften der Ringer in der griechisch-römisch-Klasse bis 87 kg in Runde eins ausgeschieden. Sein Kampf gegen Dimitrios Tsekeridis endete 1:1, nach Ablauf der sechsminütigen Kampfzeit hob der Ringrichter aber den Arm des Griechen. Hrustanovic hatte schon 3:1 geführt, die Zweipunktewertung wurde aber wieder aberkannt.

Am Samstag ist als letzter Österreicher Daniel Gastl in der Klasse bis 97 kg im WM-Einsatz. Bei den Frauen hatte Martina Kuenz in der Kategorie bis 72 kg mit Bronze als erste Österreicherin seit 18 Jahren eine WM-Medaille geholt. (APA)