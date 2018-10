Auch Tiroler Gastl früh out: Kein Sieg der ÖRSV-Männer bei WM

Zum Abschluss der österreichischen Einsätze bei den Weltmeisterschaften in Budapest ist griechisch-römisch-Ringer Daniel Gastl am Samstag in der Klasse -97 kg mit einem 1:3 gegen den Norweger Felix Baldauf in Runde eins ausgeschieden. Damit verloren alle acht genannten ÖRSV-Männer ihren Auftaktkampf. Die Tirolerin Martina Kuenz holte Bronze, die gebürtige Ukrainerin Oleksandra Kogut wurde Neunte. (APA)