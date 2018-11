Der britische Rad-Star Christopher Froome wird 2019 erstmals seine Saison in Kolumbien beginnen. Der vierfache Gewinner der Tour de France kündigte sein Antreten in einem Video an, das am Mittwoch (Ortszeit) vom kolumbianischen Verband veröffentlicht wurde. Die 2. Auflage der Landesrundfahrt startet am 12. Februar in der Nähe von Medellin.

Das Antreten von Weltmeister Alejandro Valverde (Spanien) sei zu 99 Prozent sicher, erklärten die Veranstalter. (APA)