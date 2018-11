Nach Kollision: Schubserei zwischen Verstappen und Ocon hat Folgen

Sao Paulo - Nach einem Vorfall in der Garage nach dem Grand Prix von Brasilien in Interlagos sind Max Verstappen und Esteban Ocon von den Formel-1-Rennkommissaren vorgeladen worden. Red-Bull-Pilot Verstappen und Ocon von Force India waren am Sonntag in der Boxengasse offenbar aneinandergeraten. „Er hat mich beim Wiegen rumgeschubst“, schilderte Ocon im TV-Sender RTL. Bilder des französischen Senders Canal+ zeigten Handgreiflichkeiten, die von Verstappen ausgingen, die Videos kursierten auch im Netz.

Ein haarsträubendes Manöver von Ocon hatte den in Führung liegenden Verstappen beim vorletzten Saisonrennen um den greifbaren Sieg gebracht. Der Niederländer, der schon über Funk heftig auf Ocon geschimpft und ihn als „Idioten“ betitelt hatte, wurde am Ende Zweiter. (dpa)