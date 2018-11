New York Giants feierten gegen 49ers ihren zweiten Saisonsieg

Quarterback Eli Manning und die New York Giants durften in der NFL ihren erst zweiten Saisonerfolg bejubeln. Die Giants gewannen am Montag (Ortszeit) auswärts gegen die San Francisco 49ers 27:23 (10:13).

Mit seinem dritten Touchdown-Pass der Partie sorgte Manning 53 Sekunden vor dem Ende des Spiels für die Entscheidung zugunsten der Gäste. Der zweifache Super-Bowl-Gewinner warf für 188 Yards. Star-Wide-Receiver Odell Beckham Jr. fing zwei seiner TD-Pässe. 49ers-QB Nick Mullens beendete die Partie mit 250 Yards, einem Touchdown und zwei Interceptions.

Für die Giants war es der zweite Sieg im neunten Saisonspiel. Die 49ers haben nach zehn Spielen eine Bilanz von zwei Siegen und acht Niederlagen. (APA)