Ein effizienter KAC hält die Haie auf Distanz

Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Der HC Innsbruck war am Freitagabend mit dem Ziel angetreten, den Anschluss an die besten Fünf zu schaffen. Nach dem 1:3 gegen den KAC ist die Lücke aber wieder größer geworden:

Den ersten Aufreger gab es bereits in Minute drei, als nach einem Clark-Abschluss der Videobeweis bemüht wurde. Vergeblich. Denn die Scheibe war an den Pfosten gegangen und dann auf der Torlinie liegen geblieben. Trotzdem war der HCI vor 2600 Zuschauern Herr im Ring und hätte vor allem bei einer Doppelchance von Levko Koper (5. Minute) in Führung gehen können.

Der KAC klopfte erst im Powerplay nach 17 Minuten durch Thomas Hundertpfund an. Doch es folgte ein schwerer Fehler von Philipp Lindner, den ausgerechnet der Ex-Hai Mitch Wahl zum 0:1 nützte (19.). Die schnelle Antwort von Tyler Spurgeon gelang nicht, auf der anderen Seite verhinderte Swette in extremis gegen Koch das 0:2.

Der zweite Abschnitt begann mit einer vergebenen Chance von Andrew Yogan (22.). Bei einem von Ondrej Sedivy abgefälschten Nußbaumer-Schuss musste sich KAC-Goalie Lars Haugen gehörig strecken (23.). Dann begann die Zeit der Kärntner „Rotjacken“: Doch Rene Swette packte einen „Big Save“ aus. Nicht der letzte am Freitagabend, es brannte in dieser Phase gehörig vor dem Haie-Kasten.

Erst in der 27. Minute sorgte Mario Lamoureux für Entlastung. Nachdem der US-Amerikaner seine erste Chance vergeben hatte, setzten die Haie nach und erneut Lamoureux fälschte einen Guimond-Abschluss zum Ausgleich ab. In der Folge verhinderte der bärenstarke Swette den erneuten Rückstand. „Rene ist unglaublich“, meinte auch Youngster Fabian Nußbaumer am Weg in die letzte Drittelpause.

Headcoach Rob Pallin muss in der Kabine die richtigen Worte gefunden haben, denn jetzt drückten die Haie wieder – doch Sedivy traf nur das Außennetz (45.) und Clark scheiterte ebenfalls (46.). Doch nach einer unnötigen Strafe gegen Pedevilla traf David Fisher im Powerplay zum 1:2 (49.). Danach vergaben Koper und Lammers gute Möglichkeiten auf den Ausgleich. Es folgte ein Überzahl-Spiel, in dem die Haie weitere Top-Chancen liegen ließen. Es passte ins Bild, dass die Haie auch den Pfosten trafen – zum dritten Mal am gestrigen Abend. Petersen gelang dann noch das 1:3. Das war’s.