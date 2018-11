Black Wings feierten vierten Sieg in Folge: 5:2 in Zagreb

Zagreb – Die Black Wings Linz haben am Donnerstag in der 24. Runde der Erste Bank Eishockey-Liga den vierten Sieg in Folge eingefahren. Die Oberösterreicher setzten sich auswärts gegen Medvescak Zagreb mit 5:2 (0:0,2:1,3:1) durch und schoben sich damit in der Tabelle zumindest vorerst an die fünfte Stelle.

Nach einem torlosen ersten Drittel stellten Woger (33.) und D‘Aversa (34.) binnen 35 Sekunden auf 2:0 für die Gäste, Lemtjugow (36.) brachte die Kroaten noch einmal heran. Im Schlussabschnitt sorgte der nächste Linzer Doppelschlag durch Schofield (43.) und Freundschlag (45.) für klare Verhältnisse, die weiteren Treffer von Mauldin (57.) und Altmann (60./empty net) waren nur noch Resultatskosmetik. (APA)