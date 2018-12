Red Bull Air Race fliegt 2019 nicht auf Österreich ab

In Wiener Neustadt wird es 2019 kein Red Bull Air Race geben. Laut einer Aussendung vom Donnerstag haben die Red Bull Air Race GmbH und das Land Niederösterreich in den vergangenen Wochen eine mögliche Wiederholung der Veranstaltung geprüft. Ein schriftlicher Nutzungsvertrag seitens des Verteidigungsministeriums für den Militärflugplatz „liegt jedoch bis dato leider nicht vor“.

„Aus zeitlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Gründen“ könne man ein Red Bull Air Race in Österreich im Jahr 2019 daher „aktuell nicht bestätigen“, hieß es weiter. Wunschtermin für die Neuauflage 2019 wäre 18./19. Mai gewesen, weil im September in Zeltweg mit der Airpower eine andere Flugveranstaltung in Szene geht.

Für 2019 sei hinsichtlich eines Red Bull Air Race „terminlich die Türe zu“. Ein Termin im Jahr darauf werde jedoch geprüft, betonten die Veranstalter. (APA)