Maruska neue Fed-Cup-Kapitänin im Österreichischen Tennis-Verband

Wien – Marion Maruska ist zur neuen Fed-Cup-Kapitänin der österreichischen Tennis-Damen bestellt worden. Die 45-jährige Niederösterreicherin, die beim ÖTV als Sportkoordinatorin und Jugendreferentin tätig ist, folgt Jürgen Waber nach. Das Ziel der Niederösterreicherin ist der sofortige Wiederaufstieg in die Gruppe 1 der Europa-Afrika-Zone beim Turnier in Luxemburg im Februar 2019.

Maruska, die als Spielerin achtmal für Österreich im Einsatz war, ist für den ÖTV-Präsidenten Werner Klausner die Idealbesetzung. „Marion Maruska kennt den Spitzensport als ehemalige Spielerin aus jedem Blickwinkel, ebenso den ÖTV“, erklärte der Verbandschef. Die zweifache Muter war von 2002 bis 2006 bereits Assistentin des damaligen Kapitäns Alfred Tesar und öfter auch Delegationsleiterin.

„Ich weiß, was es heißt, als Einzelsportlerin in einer Mannschaft für sein Land anzutreten. Dieses Wissen möchte ich an unsere jungen Spielerinnen weitergeben und sie dabei unterstützen, ihre beste Leistung für das Team abzurufen“, wurde Maruska in der ÖTV-Aussendung zitiert. Der Aufstieg werde allerdings „enorm schwer, denn die meisten Nationen haben im Gegensatz zu uns Doppelspezialistinnen“. Die bestplatzierte ÖTV-Spielerin in der Weltrangliste ist aktuell Barbara Haas als 218. vor Julia Grabher (244.). (APA)