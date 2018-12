Formel-E-Teamchefin Wolff: Eine Frau steht ihren Mann

Von Daniel Suckert

Innsbruck – Wenn am kommenden Samstag die elek­trifizierte Formel E in Saudi-Arabie­n ihren Saisonauftakt feiert, wird mit Susie Wolff eine alte Bekannte an der Boxenmaue­r stehen. Die 36-jährige Ex-Fahrerin wird als Mitbesitzerin und Teamchefin (Rennstall Venturi) das nächste Rennsport-Kapitel aufschlagen. Die Ehefrau von Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff bleibt damit ihrer PS-Leidenschaft treu und das, obwohl es die gebürtige Schottin dort nicht immer leicht hatte.

Wie groß ist die Vorfreude auf Ihren neuen Formel-E-Job?

Susie Wolff: Es knistert schon und ich kann es kaum mehr erwarten, bis es am Wochenende losgeht. Trotzdem, so sehr ich mich auch freue, ich habe schon gemerkt, was es für eine große Herausforderung sein wird. Wir haben große Ziele, nur geht das im Motorsport nicht von heute auf morgen. Ich denke, wir haben mit Felipe Massa (BRA) und Edoardo Mortara (SUI) die beste Fahrerpaarung. Man darf jedoch nicht vergessen, wie hoch die Dichte ist.

Sie sind auch Mutter und haben einen kleinen Sohn (Jack, Anm.). Wie lässt sich das alles vereinen?

Wolff: Das Mutter-Dasein ist mein wichtigster Job. Aber die Formel E kommt mir entgegen, denn in Summe sind die Rennwochenenden mit den Eintages-Events überschaubar. Das macht es für eine Mutter leichter. Und man darf ja eines nicht vergessen: Jack (Sohn, Anm.) hat auch noch einen Papa (Toto Wolff, Anm.), der aufpassen kann. (lacht)

Es hagelt viel Kritik, wenn es um die Formel E geht: zu leise, zu wenig Qualität, zu künstlich.

Wolff: Die Formel 1 gibt es nun schon 69 Saisonen lang, das darf man nicht ausblenden. Die Formel E hingegen hat erst vier Saisonen auf dem Buckel. Aus dieser Perspektive sprechen wir von einem noch kleinen Start-up-Unternehmen. Es entwickelt sich alles erst so richtig. Aber wir haben wichtige Autohersteller mit an Bord – das steht für sich. Was die Fahrer betrifft, haben wir mit Felipe Massa (Ex-Formel-1-Pilot, Anm.) nicht nur einen großen Namen, und ich bin überzeugt, es werden noch weitere folgen. Man muss dem Ganzen noch etwas Zeit geben. Es sind alle nötigen Ingredienzen da – die Serie kann abliefern.

Der Saisonstart findet in Saudi-Arabien statt. Das Land steht nicht gerade für Frauenrechte.

Wolff: Das ist das Schöne am Sport, wir müssen keine Politik machen. Der steht über den politischen Fragen. Es geht um das Racing und für uns darum, ein gutes Rennen abzuliefern. Natürlich sind mir die politischen Angelegenheiten bekannt, aber für uns geht es um das Rennen.

Wenn es um die Stellung der Frau im Motorsport geht, können Sie uns durch Ihre DTM- (2006–12) und Formel-1-Karriere (2012–15) viele Einblicke liefern. Sie mussten oft genug mit Vorurteilen kämpfen.

Wolff: Dumme Sprüche gab es schon immer. „Hast du im Rennauto überhaupt für deine Handtasche Platz?“ Aber da habe ich einfach mitgelacht. Das habe ich nicht so ernst genommen. Ich bin ja lange genug dabei, um beide Seiten zu kennen.

Franz Tost (Toro-Rosso-Teamchef) sagte vor Kurzem, Sie hätten in der Formel 1 um den fünften Platz fahren können. Warum bekamen Sie keine Chance?

Wolff: Es war einfach schwer, die Chance auf ein fixes Cockpit zu bekommen. Als ich bei Williams war, gab es Fahrer wie Valtteri Bottas (heute Mercedes, Anm.) im Team. Ich bin gar nicht sauer, ganz im Gegenteil: Ich habe alles gegeben, ich war schnell, musste aber am Ende die Handbremse ziehen, weil ich keine Perspektive mehr gesehen habe. Aber denken wir einmal an die ganzen anderen Piloten, die das Zeug für die Königsklasse hatten und keine Chance bekamen.

Auf 1000 Nachwuchspiloten kommen nur vier bis fünf Mädchen: Was fehlt dem weiblichen Nachwuchs?

Wolff: Das Gesamtbild ist einfach so, dass sich der Mangel an Fahrerinnen von unten bis ganz oben durchzieht. Es fehlen uns die Aushängeschilder, die die jungen Talente motivieren und in ihnen den Wunsch wachsen lassen, es bis nach ganz oben zu schaffen. Es geht aber auch um Inspiration abseits der Strecke. Wir brauchen Frauen in Führungsebenen im Motorsport, um das Gesamtbild abzurunden.

Mit der Formel W kommt 2019 eine eigene Frauen-Rennserie. Sie haben das kritisiert.

Wolff: Ich habe es nicht komplett kritisiert. Es gibt zwei Seiten der Medaille: Auf der einen gibt diese Rennserie den Mädchen die Chance, sich überhaupt zu präsentieren und sich zu entwickeln. Viele bekommen so eine Chance, die sie sonst vielleicht nie bekommen hätten. Ich mache mir nur Sorgen, was die langfristigen Ziele betrifft. Denn am Ende muss der Gesamtsiegerin die Möglichkeit geboten werden, gegen Männer anzutreten. Der Rennsport ist nicht in Frau und Mann aufgeteilt – darum muss man die Schritte nach der Formel W planen.

