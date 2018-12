Spurs feierten vierten Sieg in Folge, Comeback von Nowitzki

San Antonio (Texas) – Die San Antonio Spurs haben am Donnerstag (Ortszeit) den vierten Sieg hintereinander in der National Basketball Association (NBA) gefeiert. Beim souveränen 125:87 gegen die Los Angeles Clippers spielte Jakob Pöltl in der Verteidigung ganz stark. Er verzeichnete sechs Rebounds und vier blockierte Würfe. Außerdem steuerte der 23-jährige Center aus Wien drei Punkte in exakt 21 Einsatzminuten bei.

Das vierte Heimspiel in Serie war vom Start weg eine klare Angelegenheit für die Texaner. 18.354 Fans im AT&T Center durften sich bereits nach dem ersten Viertel einer 38:27-Führung ihres Teams erfreuen. Spätestens nach dem dritten Abschnitt (98:77) war die Partie gelaufen. Am Ende stand der bisher höchste Saisonsieg der Spurs. „Alles rund gelaufen“, kommentierte Pöltl. La Marcus Aldrige (27) und Rudy Gay (21) waren die Topscorer beim fünffachen NBA-Champion, der am Samstag mit den Chicago Bulls den sechsfachen Titelträger empfängt.

In Houston zerlegte James Harden die Los Angeles Lakers praktisch im Alleingang. „The Beard“ erzielte beim 126:111 der Rockets gegen LeBron James und Kollegen nicht nur 50 Punkte, sondern holte auch zehn Rebounds und verteilte elf Assists, womit er ein Triple-Double verzeichnete. Auf der Gegenseite musste sich der „King“ mit 29 Zählern begnügen.

Für Dirk Nowitzki setzte es beim Comeback im Dress der Dallas Mavericks nach einer Knöcheloperation eine 89:99-Niederlage bei NBA-Schlusslicht Phoenix Suns. Der 40-jährige Deutsche kam 6:10 Minuten zum Einsatz und erzielte zwei Punkte. (APA)

Donnerstag-Ergebnisse in der National Basketball Association (NBA): San Antonio Spurs (Drei Punkte, sechs Rebounds und vier blockierte Würfe von Jakob Pöltl) - Los Angeles Clippers 125:87, Houston Rockets - Los Angeles Lakers 126:111, Orlando Magic - Chicago Bulls 97:91, Phoenix Suns - Dallas Mavericks 99:89.