Schwaz warf sich durch Heimsieg auf Rang fünf

Auch im abschließenden Heimspiel vor dem Ende der spusu-Liga-Hauptrunde konnte Sparkasse Schwaz Handball Tirol den Erfolgslauf fortsetzen. Die — den Cup eingeschlossen — bereits seit zehn Spielen ungeschlagene Mannschaft von Trainer Frank Bergemann besiegte den SC Ferlach mit 31:28 (19:15) und rückte dank der Niederlage von Bregenz auf Rang fünf vor.

Infolge eines zwischenzeitlichen 4:6-Rückstandes bogen die Tiroler auf die Siegerstraße ein. Ein kleiner Einbruch in der zweiten Halbzeit entpuppte sich — beflügelt vom aktuellen Selbstvertrauen — nicht als Stolperstein.

„Wir finden derzeit schnell wieder unseren Rhythmus", sprach Bergemann einen Erfolgsfaktor an, der auch für das schwere Restprogramm mit zwei Auswärtspartien gefordert ist. Der Blick auf die Tabelle weist die Tiroler nun mit guten Karten auf die Top Fünf aus — bereits am Dienstag folgt der Auftritt in Graz. (dale)