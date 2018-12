Quo vadis, Stefan Denifl?

Von Roman Stelzl

Fulpmes – 23.56 Uhr, vier Minuten vor Heiligabend, veröffentlichte das polnische Radrennteam CCC eine Nachricht, die so gar nicht weihnachtlich klang. „Das CCC Team und Stefan Denifl haben in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, dass der Vertrag, der am 1. Jänner 2019 begonnen hätte, aufgelöst wird“, hieß es in einer offiziellen Stellungnahme.

Der 31-jährige Fulpmer hatte aus „persönlichen Gründen“ selbst darum ersucht, den World-Tour-Rennstall (höchste Kategorie im Radsport) verlassen zu können. „Es war meine Entscheidung“, versicherte Tirols Sportler des Jahres 2017, der noch im Sommer nach der Auflösung seines alten Teams (Aqua Blue Sport) vor einem möglichen Karriereende gestanden war.Doch was genau war nun vorgefallen? Darüber wollte Denifl vorerst den Mantel des Schweigens breiten.

„Jetzt möchte ich erst einmal das alte Jahr ausklingen lassen“, erklärte der Ö-Tour-Sieger gegenüber der TT. „Ich bin auf jeden Fall im Training und offen für Neues, auch wenn es eventuell weg vom Profiradsport sein könnte. Aber es ist gerade keine leichte Situation für mich. Ich hoffe, meine Zukunft ist bald wieder etwas klarer.“

Vorerst ist die Zukunft des Familienvaters (Sohn Xaver ist 17 Monate alt) aber mehr als ungewiss. Zumal Denifl selbst einen möglichen Abschied in den Raum stellte und so gut wie alle Teams bereits besetzt sind. Nach der Nichtnominierung für die Heim-WM im September in Tirol schien das Engagement beim Rennstall rund um den Belgier Greg van Avermaet der Jackpot zu sein. Zumal auch der erste Einsatz bei der Tour de France winkte.

Ersatz für den Vuelta-Etappensieger von 2017 ist ein weiterer Ö-Tour-Sieger. Der 30-jährige Oberösterreicher Riccardo Zoidl, Sieger der Rundfahrt 2013, wird Denifl beerben und den „Österreicher“-Platz einnehmen. „Das ist eines der besten Weihnachtsgeschenke“, freute sich Zoidl, der von Felbermayr Wels kommt. In der Online-Meldung steht unter einem Bild von ihm „Spannende Neuigkeiten“. Neu? Zoidl trägt das CCC-T-Shirt inmitten der Kollegen. Das Team-Meeting war schon vor zehn Tagen in Spanien.