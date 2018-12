Thiem unterlag Chatschanow bei Einladungsturnier in Abu Dhabi

Abu Dhabi – Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat sich dem Russen Karen Chatschanow beim Einladungsturnier in Abu Dhabi geschlagen geben müssen. Der Niederösterreicher verlor beim „Mubadala World Tennis Championship“ am Donnerstag in zwei Sätzen 6:7(3),3:6 und verpasste damit ein Aufeinandertreffen mit dem serbischen Weltranglistenersten Novak Djokovic.

Thiem spielt nun am Freitag gegen den Südkoreaner Chung Hyeon, der dem Südafrikaner Kevin Anderson zuvor in drei Sätzen unterlegen war. Anderson trifft im zweiten Halbfinale nun auf den Spanier Rafael Nadal. Das Event in Abu Dhabi ist für Thiem der Start in die neue Saison. (APA)