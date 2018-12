Zweite Heimniederlage in Serie für Golden State Warriors

Die Golden State Warriors kassierten am Donnerstag in der NBA ihre zweite Heimniederlage in Serie kassiert. Der Titelverteidiger musste sich den Portland Trail Blazers nach Verlängerung mit 109:110 geschlagen geben. Den entscheidenden Dreipunkter versenkte Damian Lillard 6,3 Sekunden vor Schluss. Auf der Gegenseite verfehlte ein Wurf von Kevin Durant sein Ziel.

Die Los Angeles Lakers unterlagen ohne ihren an der Leiste verletzten Superstar LeBron James bei den Sacramento Kings mit 116:117. Matchwinner war der Serbe Bogdan Bogdanovic, der einen Dreipunkter mit der Schlusssirene verwertete. Die Houston Rockets feierten ihren achten Sieg in den vergangenen neun Spielen. Überragender Mann beim 127:113-Erfolg gegen die Boston Celtics war Superstar James Harden mit 45 Punkten. (APA)

NBA-Ergebnisse: Houston Rockets - Boston Celtics 127:113, Milwaukee Bucks - New York Knicks 112:96, Sacramento Kings - Los Angeles Lakers 117:116, Utah Jazz - Philadelphia 76ers 97:114, Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 109:110 n.V.