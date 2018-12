Kein Jahr wie jedes andere für die Hypo Alpenvolleys

Innsbruck – Ein Tiroler Proficlub an der Spitze einer ersten Liga-Tabelle – das gehört mittlerweile zu einer absoluten Seltenheit. Nicht der HC Innsbruck und schon gar nicht der FC Wacker, nein, die Volleyballer der Hypo Tirol Alpenvolleys rangieren auf der Pole-Position der deutschen Liga. Eine erfreuliche Momentaufnahme, die im Frühjahr bestätigt werden soll.

Einzig was den Publikumszulauf betrifft, hat es in der heurigen Saison etwas gedauert, ehe die Fans in den Hallen in Innsbruck und in Unterhaching wieder die 1400-Zuschauer-Marke purzeln ließen. Das und das frühzeitige Aus im Cup dürfen vor dem Jahreswechsel in die Kategorie „weniger schön“ eingeordnet werden.

Ansonsten bleibt das Lächeln beim Team von Headcoach Stefan Chrtiansky breit. Man hat sportlich nach dem dritten Platz in der Vorsaison noch einen drauflegen können. Und das vor allem mit der hervorragenden Transferpolitik. Nachdem man Aufspieler Danilo Gelinski oder auch Kapitän Dougi da Silva halten konnte, fettete man mit den Außenangreifern Hugo und Halaba oder auch Diagonalangreifer Kirill Klets die Dunkelblauen noch auf qualitativer Ebene auf. Auf der Libero-Position erwies sich der österreichische Nationalteamspieler Florian Ringseis als Glücksgriff – der 26-Jährige entwickelte sich nebenbei zum Publikumsliebling.

Auch an der Seitenlinie erlebt Trainerfuchs Chrtiansky den nächsten Frühling. Der „Professor“ hielt den Fokus auf der Blockarbeit und der Mischung aus Risiko und Sicherheit im Angriffsspiel. Auch am Samstagabend, beim 3:1-Sieg in Düren, waren die wichtigen Ingredienzen auf dem glänzenden Parkett sichtbar. Aber vor allem etwas sah der Slowake bei seiner Truppe: „Die Siegermentalität war wieder da. Das Spiel war nicht so leicht, und nach der Frankfurt-Niederlage habe ich im Training gemerkt, dass die Jungs heiß waren.“ Das 0:3 in Frankfurt am Abend vor Weihnachten war der einzige Ausrutscher – dass es im CEV-Achtelfinale gegen Trentino (0:3-Niederlage im Hinspiel; Rückspiel 15. Jänner 2019) ganz schwer werden würde, stand schon nach der Auslosung fest. Die (Extra-)Klasse der Italiener ist unbestritten. Und zudem liegt das Hauptaugenmerk von Chrtiansky weiter auf der Liga.

Im neuen Liga-Jahr geht es erst am 13. Jänner gegen Meister Berlin (Unterhaching) weiter. Der Standort Innsbruck darf sich über vier Auftritte der Alpenvolleys freuen. Danach steht das Play-off an. Da wollen die Tiroler weiter Geschichte schreiben. Zuerst mit dem Finaleinzug – und dann ... (suki)