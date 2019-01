Suljovic erhielt Wildcard für die Premier League

London – Darts-Profi Mensur Suljovic aus Wien hat eine Wildcard für die Premier League erhalten. Dies teilte Barry Hearn, der Boss des Weltverbandes PDC, am späten Dienstagabend direkt nach dem WM-Finale in London mit. Der 46-jährige Weltranglisten-Achte, der bei der WM bereits in der zweiten Runde ausgeschieden war, ist damit zum zweiten Mal nach 2018 in der Premier League dabei.

Neben Suljovic erhielt auch Ex-Weltmeister Raymond van Barneveld eine Wildcard. Der Niederländer, der nach der nächsten WM (15. Dezember 2019 bis 1. Jänner 2020) zurücktreten will, geht in der kommenden Saison auf eine Art Abschiedstournee. Auch der 51-Jährige hatte wie Suljovic gleich sein erstes WM-Match verloren.

Für die prestigeträchtige Premier League, die am 7. Februar 2019 in Newcastle startet und erst nach 15 Wochen am 23. Mai 2019 in der O2-Arena in London endet, waren der niederländische Weltmeister Michael van Gerwen sowie der Engländer Rob Cross und das schottische Duo Peter Wright und Gary Anderson aufgrund ihrer Weltranglistenposition (1 bis 4) gesetzt. Neben Suljovic und van Barneveld nehmen auch noch Europameister James Wade (England), Gerwyn Price (Wales), Daryl Gurney (Nordirland) und der unterlegene WM-Finalist Michael Smith aus England an dem wöchentlich stattfindenden Bewerb im Liga-Modus teil. Der Sieger erhält 250.000 Pfund (rund 280.000 Euro). (APA)

Premier-League-Termine 2019: 7. Februar Newcastle, 14. Februar Glasgow, 21. Februar Dublin, 28. Februar Exeter, 7. März Aberdeen, 14. März Nottingham, 21. März Berlin, 27./28. März Rotterdam, 4. April Belfast, 11. April Liverpool, 18. April Cardiff, 25. April Birmingham, 2. Mai Manchester, 9. Mai Sheffield, 16. Mai Leeds, 23. Mai London