Sepp Straka hat auch beim Desert Classic in La Quinta (Kalifornien) den Cut verpasst. Der austro-amerikanische Golfprofi schrieb am Samstag (Ortszeit) eine 74er-Runde an und verpasste den Verbleib im 5,9-Millionen-Dollar-Turnier damit um sieben Schläge recht deutlich. Der 25-jährige Straka hat nun auf der PGA-Tour bei seinem vierten Antritt in Folge den Cut verpasst.

Routinier Phil Mickelson führt in Kalifornien nach drei Runden weiter, derzeit liegt der US-Amerikaner bei 22 unter Par. (APA)