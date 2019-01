Männer-WM-Finale lautet Norwegen gegen Dänemark

Hamburg – Olympiasieger Dänemark und Norwegen dürfen weiter vom Titelgewinn bei der Männer-Handball-WM in Deutschland und Dänemark träumen. Die Dänen bezwangen Titelverteidiger und Rekord-Weltmeister Frankreich in Hamburg relativ klar mit 38:30 (21:15). Die Norweger hatten mit Deutschland in der Folge deutlich mehr Mühe und setzten sich am Ende verdient mit 31:25 (14:12) durch.

Damit bestreiten zwei Teams das Endspiel, auf die Österreich in der Gruppenphase getroffen war. Gegen Norwegen hatte die ÖHB-Truppe mit 24:34 den Kürzeren gezogen, gegen Dänemark ähnlich deutlich mit 17:28. Dänemark hat in Herning Heimvorteil und peilt dabei im vierten Finale den ersten WM-Titel überhaupt an. Das trifft auch auf Norwegen zu, das zum zweiten Mal en suite im Endspiel steht. Die beiden Teams trafen schon in der Vorrunde aufeinander, damals gewannen die leicht favorisierten Dänen 30:26. Deutschland und Frankreich treffen ebenfalls am Sonntag (14.30 Uhr) im Spiel um Platz drei aufeinander.

Bei den Dänen war einmal mehr Superstar Mikkel Hansen herausragend. Der 31-jährige PSG-Akteur trug sich gleich zwölfmal in die Schützenliste ein und führt die Turnier-Schützenliste mit 65 Treffern weiter an. Nach Bronze 2007 und jeweils Silber 2011 und 2013 kommt nun die vierte Medaille fix dazu. „Ich glaube, ich muss nicht betonen, dass wir sehr glücklich und stolz sind, dass wir das Finale in Dänemark spielen“, sagte Trainer Nikolaj Jacobsen. Der 47-Jährige, der noch bis zum Sommer in einer Doppelfunktion zugleich Coach des deutschen Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen ist, stellte seinem Team nach der Demontage des Rekord-Champions ein glänzendes Zeugnis aus: „Meine Spieler haben auf einem extrem hohen Level gespielt. Wir hatten eine fantastische Offensive.“

Das erkannte auch Frankreichs Coach Didier Dinart an: „Es ist nicht einfach für uns, zu verlieren, weil von Frankreich bei jedem Turnier gute Ergebnisse erwartet werden. Aber heute müssen wir akzeptieren, dass Dänemark die bessere Mannschaft war.“ Die Dänen erarbeiten sich gegen den Triumphator der jüngsten beiden WM-Auflagen früh die Führung und lagen etwa schon in der 20. Minute mit fünf Toren voran. Diesen Vorsprung gaben sie nicht mehr aus der Hand, die oftmals in Unterzahl agierenden Franzosen blieben die gesamte Partie über vieles schuldig.

Die Norweger hatten gegen Deutschland vor der Pause hart zu kämpfen, lagen da nur mit zwei Toren voran. Diesen Vorteil gaben sie in der Folge aber nicht mehr aus der Hand, die tapfer kämpfenden Hausherren verpassten deshalb ihr erstes WM-Endspiel seit zwölf Jahren. Norwegen gelang die Revanche für die EM-2016-Halbfinal-Niederlage gegen Deutschland (33:34 nach Verlängerung). „Wir haben mit Sicherheit nicht unsere beste Leistung geboten“, sagte DHB-Teamchef Christian Prokop. (dpa)