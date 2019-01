Auer zog zwiespältige Bilanz von seinem Neuseeland-Trip

Wellington – Der Tiroler Lucas Auer hat ein zwiespältiges Zwischenresümee seiner noch bis nächste Woche laufenden Neuseeland-Einsätze in der Castrol Toytoa Racing Series gezogen. Zwei dritte Plätze und eine Pole bisher waren keine zufriedenstellende Bilanz. Hauptgrund ist, dass der Tiroler mit vielen technischen Problemen zu kämpfen hatte, anstatt sich auf das Fahren konzentrieren zu können.

Auer bestreitet diese Serie, um sich nach vier Jahren DTM auf die Ende April beginnende Super Formula in Japan vorzubereiten und an ein Formel-Cockpit zu gewöhnen. Technische Probleme am Remus-Boliden mussten aber von ihm und seinem Team MS Motorsport in tage- und nächtelanger Arbeit bearbeitet werden. Außerdem wurden zwei Rennen wegen Starkregen und heftiger Stürme abgesagt.

„Im Moment ist es wirklich wie verhext“, sagte Auer. „Da passieren Dinge in einer Vielzahl, die du normalerweise in einer ganzen Saison nicht hast. Aber auch solche Zeiten gibt es eben, da muss man einfach durch. Wir haben jetzt noch zwei Renn-Wochenenden.“ (APA)