NFL-Superstar Brady: „Null“ Chance für einen Rücktritt

Atlanta (Georgia) — Der 41-jährige Football-Superstar Tom Brady will seine Karriere auch im Falle des sechsten Super-Bowl-Siegs keinesfalls beenden. Es gebe „null" Chance für einen Rücktritt nach dem Spiel gegen die Los Angeles Rams am kommenden Sonntag (Montag 0.30 Uhr MEZ) in Atlanta, wurde der Quarterback der New England Patriots am Sonntag im Internetportal ESPN zitiert.

„Ich sage dies seit einer langen Zeit. Ich werde das viel gefragt und ich denke, dass ich immer wieder die gleiche Antwort wiederhole. Aber niemand glaubt mir", meinte Brady. Der Altstar hat sein Team zum neunten Mal ins Endspiel der NFL-Saison geführt, häufiger schaffte dies kein anderer Spieler der amerikanischen Profiliga. Auch kommende Saison soll für ihn noch nicht Schluss sein. „Ich habe mir selbst das Ziel bei 45 (Jahren) gesetzt", sagte Brady. (APA/dpa)