Schulterverletzung zwang Scharapowa zur Aufgabe

Maria Scharapowa gab nach Runde eins beim WTA-Tennisturnier in St. Petersburg auf. Die ehemalige Nummer eins der Damen-Tenniswelt könne wegen einer Schulterverletzung am Mittwoch nicht zu ihrem Zweitrundenmatch gegen ihre russische Landsfrau und Nummer drei des Turnier, Daria Kasatkina, antreten, gab die Turnierorganisation via Twitter bekannt.

Die fünffache Grand-Slam-Turniersiegerin hatte am Montag in Runde eins bei einem ihrer seltenen Antritte in Russland die Australierin Daria Gawrilowa klar mit 6:0 und 6:4 besiegt. Es war dies der erste Sieg Scharapowas auf heimischem Boden seit mehr als zehn Jahren. (APA)