HC Innsbruck vs. Vienna Capitals: Für die Haie gab‘s die kalte Dusche

Innsbruck — Die Hoffnung lebte, aber letztlich mussten die Haie am Sonntag mit einer 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)-Niederlage im Gepäck vom Eis in der TWK-Arena schleichen. Der HCI konnte sich in der 44. Runde der Erste Bank Eishockey Liga nicht selbst belohnen und verpasste damit den Sprung auf Platz neun (zwei Bonuspunkte). Dabei wäre alles möglich gewesen, weil die Graz 99ers nach Verlängerung in Dornbirn einen 6:5-Sieg feierten — das direkte Duell gegen die Vorarlberger spricht für die Haie. Aufgrund der Niederlage gab es für die Pallin-Truppe eine kalte Dusche.

Die Gäste aus Wien jubelten nach einem schweren Fehler über die Führung: Beim Schuss von Benjamin Nissner (10.) passte der Puck genau zwischen die Schoner von HCI-Goalie Luka Gracnar. Beim 0:2 (Mullen

27.) servierte Gracnar die Scheibe mustergültig. Daniel Wachter konnte erst Mitte des zweiten Drittels (32.) mit einem Schuss ins linke Eck zum zwischenzeitlichen 1:2 verkürzen.

Im Schlussdrittel setzte Coach Rob Pallin alles auf eine Karte und nahm zwei Minuten vor Ende den Goalie für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Da brannte es nach dem 3:1 (Schneider

50.) und einem Querstangen-Treffer von Tessier vor dem Haie-Tor bereits lichterloh. Den Schlusspunkt setzten die Wiener mit einem Empty-Net-Treffer wenige Sekunden vor Schluss (DeSousa/50.). „Es hat heute nicht gereicht, jetzt haben wir ein paar Tage Zeit, um uns wieder herzurichten und dann Gas zu geben", sagte Andrew Clark kämpferisch. Weiter geht es am 12. Feber mit der Qualifikationsrunde in Dornbirn.

Seine Enttäuschung den durchwachsenen Grunddurchgang betreffend konnte Obmann Günther Hanschitz schon vor dem ersten Bully gegen die Capitals nicht verbergen. „Wir haben so viel liegen lassen. Eine Meisterschaft gewinnst du in der Verteidigung", erklärte er. Der Langzeit-Funktionär bemängelte die Defensivleistung und die Tatsache, dass man mit nahezu vier Gegentoren pro Spiel selbst einen Top-Torjäger (Yogan) und einen Top-Scorer (Clark) vergessen machte. Verwöhnt von den Vorsaisonen? „Das glaube ich nicht, möglicherweise haben wir damals über unserem Level gespielt." Und diesmal sei man nominell als Top-vier-Mannschaft in die Saison gegangen.

Bereits vor der Zwischenrunde sei man über die kommende Saison im Austausch mit Trainer Rob Pallin gewesen, dessen Vertrag noch läuft. Bei einem Vereinsbudget von 2,8 Millionen Euro (gesamt) müsse man sich nach der Decke strecken, ein Nichterreichen des Play-offs schmälere den Spielraum für 2019

20 nicht: „Wenn wir es nicht schaffen, wird die Welt auch nicht untergehen." Hanschitz' Nachsatz: „ Aber ärgerlich wäre es trotzdem." (floh, ben)